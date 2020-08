Covid Chat Down: La operación encubierta que arrestó a 34 presuntos depredadores sexuales de la pandemia

La operación encubierta denominada 'Covid Chat Down' tenía precisamente como objetivo detener aquellos depredadores sexuales que durante la pandemia del coronavirus están al acecho, más que nunca.



Oscar Iñiguez, de la Oficina del Alguacil del condado, detalla que "estas personas se están tratando de comunicar con niños y niñas porque saben que no hay escuelas, no hay deportes, no hay nada, y estan usando Facebook y Snapchat".