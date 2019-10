Controversia genera la ampliación de Medical a jóvenes indocumentados

Pensando en el futuro, una interrogante que se plantea es si los votantes más de centro y los independientes compartirán estas inquietudes. El tema de ampliar el seguro médico financiado con fondos gubernamentales a residentes indocumentados ya ha sido causa de acalorados debates en la campaña por la nominación presidencial demócrata, donde los candidatos y votantes más moderados han mostrado su rechazo. Pero en general, esta división no se ha visto entre los demócratas de California.

El presidente Donald Trump criticó la medida y la adoptó rápidamente como uno de los puntos fuertes en su campaña de reelección. California no “trata a su gente tan bien como a los inmigrantes ilegales”, dijo. “Es muy injusto para con nuestros ciudadanos y lo vamos a frenar, pero es posible que necesitemos ganar las elecciones para hacerlo”.

Si bien los demócratas cuentan con mayoría especial en la Asamblea Legislativa de California, el apoyo a la ampliación de la cobertura no es tan generalizado entre la población, como lo es en el órgano legislativo. Los analistas políticos señalan que el asunto podría convertirse en un “tema clave” junto con otras inquietudes relacionadas con la inmigración en las elecciones de 2020 . Si bien algunos opositores señalan que desean revocar la medida, admiten que implicaría una batalla muy cuesta arriba.

“Si bien muchos republicanos están disgustados con la ampliación, no creo que haga una diferencia”, agregó. “Los demócratas tendrán el poder durante muchos años más. Desearía que no fuera así. Pero siendo realistas, no veo cómo los republicanos podrían tener una incidencia al respecto”.