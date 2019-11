Condenan a cuatro años de cárcel a mujer que abusó sexualmente de los novios adolescentes de sus hijas

Este lunes 4 de noviembre se conoció la sentencia de la acusada, quien deberá pasar cuatro años tras las rejas por los abusos cometidos. Lytle, de 42 años, no se opuso a los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito en la audiencia del 1 de octubre, por lo que no se realizó juicio. Como una estrategia de la defensa, el hecho de evitar el juicio significó que la condena fuera mucho menor, y no los 17 años que pedía el Fiscal.