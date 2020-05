Comunidades indígenas de California reciben capacitación en su idioma sobre el coronavirus

En el condado de Ventura, los trabajadores se benefician de la ayuda de las promotoras de salud que brindan información vital en su idioma. Pero esto ha sido más difícil durante la pandemia. No obstante, aquellos que sirven a esta comunidad todavía están profundamente comprometidos a correr la voz.

Las dos mujeres, con el mismo apellido pero no relacionadas entre sí, son promotoras de salud enfocadas en la comunidad indígena de Ventura. Esta comunidad habla varios idiomas nativos, incluyendo el mixteco y zapoteco. Los trabajadores son principalmente de los estados mexicanos de Oaxaca, Hidalgo, Michoacán y Guerrero.

"Me siento bien ayudando porque hay personas que sólo hablan mixteco" , comenta Lidia, quien se encontró en la misma situación cuando llegó a Estados Unidos en 1993.

"Años más tarde me enteré que la salud es importante y que hay programas de descuento para la salud y las clínicas del condado tienen programas, pero a veces uno duda”. Para evitar que otras personas pierdan los recursos disponibles, Lidia y Rosita se enorgullecen de compartir información sobre opciones de salud adaptadas a las necesidades de cada familia.

Sin embargo, ahora con la pandemia, las promotoras del programa “Camino a la Salud” no han podido caminar por las calles. A cambio, señala Lidia, el personal de MICOP creó opciones para llegar a las personas de otras maneras mientras trabajaban de forma remota. Esto incluye anuncios de servicio público transmitidos en estaciones de radio locales y llamadas telefónicas a miembros anteriores y actuales de MICOP.

Ellas hablan sobre los programas de descuento ofrecidos a través de MICOP, incluyendo los programas de caridad y el programa Ability to Pay (ATP) que ofrece el Condado de Ventura para pagar las visitas al médico. Para aquellos que califican para el Medi-Cal, comparten información sobre cómo solicitar este programa de California para familias e individuos de bajos ingresos.

"Pero los que sí creen, se cuidan y me han dicho que cuando regresan del trabajo, se quitan la ropa y se bañan de inmediato", cuenta Rosita. Al hacer esto, creen que están eliminando cualquier virus que puedan transportar del trabajo.

Los riesgos surgen cuando los trabajadores comparten una raitera , un viaje a los campos a cambio de dinero para la gasolina, y no todos conocen la condición de salud o los hábitos de higiene de los demás.

Juvenal Solano, uno de los organizadores comunitarios, estima que alrededor del 70% de los campos de fresas del área están aplicando algunas reglas. "Les permiten trabajar manteniendo la distancia y a la hora del almuerzo les dicen que coman separados", indica. " Sin embargo, no creemos que ninguno de ellos proporcione máscaras. Les dan pañuelos o bandanas que no son muy seguros porque todavía pueden respirar el polvo”.

Los defensores de MICOP y CIELO, conscientes de la vulnerabilidad de sus clientes, dicen que sienten una enorme urgencia . El trabajo de campo no se ha detenido durante la pandemia, por lo que es vital llevar información a los trabajadores agrícolas.

Conociendo la ayuda disponible

Las estadísticas de un estudio de 2017 mostraron que alrededor de 250,000 trabajadores agrícolas indígenas mexicanos y sus familias viven en California. Los mixtecos y zapotecos se originan en algunas de las zonas más pobres de México. Muchos no saben leer ni escribir, ni siquiera a un nivel básico, y algunos no hablan español o inglés, sino solo su idioma oral nativo. Muchos son indocumentados, y la mayoría no tiene seguro.