Cierran local Guapo's Taco Shop porque sus trabajadores no tenían agua para lavarse las manos

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Salud Pública del condado de kern, el local Guapo 's Taco Shop no pasó la fiscalización sanitaria, pues sus alimentos no se encontraban a una temperatura adecuada. De hecho, varios de los alimentos que tenían una temperatura entre los 46 y 53 Fº fueron tirados a la basura por potenciales riesgos a la salud de los clientes.

Una segunda violación al código sanitario se dio al comprobar que no había agua ni jabón en el lavamanos, lo cual también fue penalizado y hasta que no se corrijan estas situaciones no podrá seguir funcionando. "Se requiere jabón y agua fría para el lavado de manos apropiado" dice el reporte de los inspectores.