Arrestan a un padre de Delano por supuestamente asesinar a sus cinco bebés

La identificación del infante permitió conocer que la criatura tenía cuatro hermanos, de los cuales, Kato Allen Perez, se sabe que está muerto y que nació en Merced en 1992 . Por la naturaleza del caso, los investigadores creen que los otros tres menores también están muertos, pero no se han encontrado sus restos.

Al informar del arresto del presunto responsable, el Alguacil del condado de Yolo, Tom López declaró: "Si bien estoy orgulloso de los esfuerzos de mis investigadores y la Oficina del Forense, este no es un día que alegre a nadie de nosotros. En mis 40 años haciendo cumplir la ley, no creo que haya un caso más impactante que este. No puede haber una víctima más vulnerable y inocente que un bebé, y desafortunadamente este caso involucra cinco".