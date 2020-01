Amenazan a vendedores de flores con llamar a ICE por trabajar en las afueras de una gasolinera

"No estoy robando, no estoy haciendo daño, estoy trabajando" , cuenta Trinidad Neftalí mientras veía en el suelo todas sus rosas pisoteadas.

Uno de los afectados cuenta que ese día, el dueño de la tienda salió enfurecido y gritando les dijo que se largaran, que no podían estar ahí porque esa era 'su' propiedad. Y agrega que el hombre los amenazó con llamar a ICE si acaso no se iban.

Un testigo, que no quiso revelar su identidad, narra que "con una expresión de odio, le pateó las flores al señor, y todas las rosas cayeron al piso, obviamente se dañó el producto".



La testigo llamó a la Policía de McFarland denunciando el trato discriminatorio con el señor, sin embargo, no le dieron importancia porque el vendedor no estaba herido y no presentaba golpes.