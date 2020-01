Al momento de comprar un auto usado, esto es lo que debes tener en cuenta

Un comprador, que no quiso revelar su identidad, pagó $2,000 de enganche por un vehículo Chevrolet Silverado del 2004, y acordó pagar los 11 mil restantes en cuotas iguales durante tres años.

El 18 de noviembre pasado salió feliz con su camioneta, sin embargo, al cabo de un mes, ya no funcionaba. Volvió a la automotora Fresno Auto Traders, donde lo compró, pero no recibió el trato que esperaba.

En el contrato de compra-venta decía que se trataba de un automóvil AS IS, lo que significa que no tiene garantía, pero en el mismo documento, una cláusula indica que tiene un deducible de $250 para reparar en caso que el carro fallara.