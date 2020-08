Walmart convierte sus estacionamientos en salas de cine en 14 ubicaciones en el norte de Texas

Con el propósito de entretener a familias que no pueden asistir al clásico cine debido a la crisis de salud que se vive por la pandemia del coronavirus, empezando este mes de agosto, Walmart ofrecerá esta experiencia en ciudades de todo el país, para un total de 320 presentaciones.

Aunque algunos cines reabrieron con prácticas de limpieza, no todos los espectadores se sienten seguros de regresar al cine y sentarse al lado de otras personas por dos horas.

Algunas de las películas que seleccionadas incluyen: Ghostbusters, The Wizard of Oz, Black Panther, etc.