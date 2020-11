Texas busca desarrollar un dispositivo en forma de alcoholímetro para detectar de forma inmediata el coronavirus

Worlds Inc., una empresa de inteligencia artificial con sede en Dallas trabaja en colaboración con la Universidad Texas A&M y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para desarrollar el dispositivo que funciona cuando alguien usa una pajilla o sorbete desechable para soplar en la máquina.

“La gente puede acercarse y literalmente, simplemente respirar en el dispositivo”, dijo Chris Rohde, presidente de Worlds Inc. “Es completamente no invasivo. No hay cantidad de toques. Y rápidamente obtienes un resultado. Tienes un sí o un no", agregó.