Una avenida divide el uso obligatorio de mascarillas en la ciudad de Rowlett

La avenida Dalrock Road cruza de norte a sur y divide ambos condados. Dependiendo del lado de la calle donde se encuentre una persona, deberá o no utilizar mascarilla o tapabocas al ingresar a un local comercial o restaurante.

En el restaurante de comida mexicana, Senaida’s, las personas dicen que las autoridades no estarían siendo del todo justas. Si en este local no cumplen con la norma impuesta en el condado Dallas podrían recibir hasta 500 dólares de multa. Sin embargo, negocios que están cruzando la calle no corren con la misma suerte.