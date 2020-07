“Solo quiero felicidad y salud”: dice joven hispana que necesita un trasplante de riñón

"Porque no tengo riñones tengo otros problemas así que si me pega eso no va a ser más fácil para mi recuperarme", dijo Cristina.

"La semana pasada me dijeron que la diálisis ya no me está trabajando, entonces me dijeron que necesito un riñón más pronto" dijo Cristina. "Antes la diálisis se hacía por 12 horas, pero ahora como no me están trabajando bien me los han subido a 17 horas, entonces es duro porque yo sabía que no era para siempre, que necesitaba un riñón y necesito encontrar uno".