Siete carros terminaron con las llantas desinfladas el mismo día y en la misma vía del norte de Texas, ¿qué pasó?

Pero ¿qué hacer si esto le pasa a usted en otra autopista? Nuestros televidentes no dejan de quejarse en nuestras redes sociales por los baches, clavos y demás peligros que encuentran en las vías.

Muchas veces no prestamos atención, pero detrás de toda licencia de conducir emitida en Texas está el número de teléfono (1800) 525-5555 al que todo conductor puede llamar y pedir ayuda cuando no es una situación de emergencia, por ejemplo, cuando se queda accidentado su carro.