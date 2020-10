“Seguimos todos los protocolos”: dice superintendente de Fort Worth ISD sobre inicio de clases presenciales

Una de esas estudiantes fue Beatriz Iñiguez, quien llegó acompañada de su madre. Ella dijo sentirse “nerviosa pero muy feliz para ya ver a mis amigos en persona.” Pese a que las clases no serán igual que antes, Beatriz comentó que es mucho mejor que hacerlo desde su casa. “Porque en la computadora no es fácil, no se miran todos, no sirve el internet,” agregó.