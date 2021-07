Salud mental en los más jóvenes es una situación de “emergencia”, aseguran en NAMI DFW

La portavoz de NAMI, Claudia Smith, señala que todos esos síntomas son luces ROJAS que sugieren que está por venir una crisis. Si estas señales están presentes en su hijo debe actuar de inmediato. No permita que por vergüenza o cualquier otro motivo termine lamentando no haber reaccionado a tiempo. “ Si uno necesita, hay que pedir ayuda. no importa lo que diga el vecino o los familiares”, enfatizó Smith. Advierte que el problema no es sólo es para la persona que está viviendo ese momento de crisis, sino que es algo que va a impactar negativamente a toda la familia. De allí la importancia de la evaluación, un proceso que involucra no sólo al joven, sino también a sus padres. Se repasa el historial de salud física y mental de la familia, entre otros pasos.