¿Qué tan peligroso puede ser el coronavirus durante el embarazo?

DALLAS, Texas. – Los expertos creen que los resultados de esta investigación constituyen un gran alivio para las madres. El estudio determinó que es muy baja la posibilidad de que mujeres que hayan contraído el coronavirus durante el embarazo puedan enfrentar cuadros de salud de alto riesgo . Y se trata de una buena no sólo para las madres, sino también para las criaturas. Determinaron que es mínima la posibilidad de que el bebé termine desarrollando síntomas severos.

La investigación que se publicó recientemente en la revista médica Jama Network Open, señala que 95% de las mujeres que dieron positivo al coronavirus durante el período de gestación no tuvieron resultados adversos . Refiriéndose a este hallazgo, la primera autora del estudio, la Ginecólogo y Obstetra, Emily Adhikari, señaló que sólo 5% de todas las mujeres que dan a luz desarrollan una enfermedad grave o crítica . Además, encontraron que sólo en 3% de los casos el virus fue transmitido de la madre al feto.

En esta evaluación compararon a las madres con y sin el virus. Así lograron comprobar que este enemigo invisible no elevó el riesgo de sufrir consecuencias negativas, incluyendo, partos prematuros, preeclampsia con características graves o cesáreas por frecuencia cardiaca anormal en el feto. En esta publicación destacan el golpe que ha sentido la población hispana en medio de esta crisis. De las 12 mil madres que dan a luz anualmente en este centro de salud, 75% son hispanas, y más del 90% de estas han dado positivo al coronavirus. Pero esta investigación no responde a todas las interrogantes. Una de ellas es si habría o no algún tipo de impacto a largo plazo tanto para las madres como para la salud de los bebés. Para tener esa respuesta, los expertos dicen que se necesitan más investigaciones futuras.