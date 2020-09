Preocupación entre residentes de Pleasant Grove por una intersección donde han ocurrido accidentes vehiculares

DALLAS, Texas. - La intersección entre las calles Old Seagoville y Masters, es una zona de peligro para vecinos del área. Justo ahí tres personas murieron el domingo por la madrugada en un choque provocado por un conductor presuntamente ebrio según la policía de Dallas.

Sin embargo, en un comunicado le dijo a Noticias 23 que “De acuerdo con el Departamento de Transporte de la Ciudad, el semáforo ya está en la agenda para ser instalado, pero no se ha fijado la fecha. Le he pedido a los empleados de la ciudad que vean si hay manera de apresurar esta instalación particular. “