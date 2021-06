¿Planeas mudarte este verano? hospital infantil asegura que el cambio afecta a tus hijos, pero explica cómo ayudarlos

Por ejemplo, en el artículo publicado por Children's Health, expertos explican que los niños más pequeños quizá no comprenden del todo lo que está ocurriendo, pero cuando ya son mayores y pueden entender que se mudarán, quizá los afecte saber que ya no irán a la misma escuela o no verán a sus amistades. Entre las emociones pueden estar la ansiedad por el cambio, enojo porque quizá no se tomó en cuenta su opinión durante la decisión de cambiarse de hogar, tristeza por no ver a sus amigos de la escuela o por otro lado, felicidad porque será una nueva aventura.