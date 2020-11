Nuevo sistema ayudará a la policía de Dallas a detectar cuáles oficiales podrían usar brutalidad policial contra ciudadanos

Dallas, Texas. - Han pasado 5 meses, pero en la mente de Jantzen Verástique el momento sigue vivo como si fuera ayer. “ Puse mis manos arriba, grité que las tenía arriba, pero me dispararon”, dijo .

Ese proceso de detección y corrección de conducta ya no se hará manualmente dentro del departamento de la policía.

Jaime Castro es vicepresidente de la Asociación de Policías de Dallas y dijo que, “una máquina no tiene la experiencia, una máquina no está viendo toda la situación cómo está pasando en ese momento, no experimenta el miedo o tiene preocupación por la vida de alguien más”.