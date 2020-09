“Nos da miedo, pero la vida sigue”: así fue el regreso a las escuelas de alumnos de educación especial en Dallas

Sin embargo, no todos los padres con niños con necesidades especiales decidieron enviar a sus hijos y prefirieron que sigan estudiando por internet. Isabel Tobías dice que es difícil para sus dos hijos acostumbrarse a la nueva normalidad.

“La niña no tolera la mascarilla ni el protector, no tolera nada en su carita," comentó Tobías quien agregó que “aunque la niña tolerara la mascarilla no estamos dispuestos a tolerar el riesgo, preferimos seguir en casa.”