“No sabemos si la persona en el video es mi cliente”, dice abogado del sospechoso de raptar a Cash Gernon

Sin embargo, Heath Harris, abogado Defensor de Brown dice que su cliente se ha declarado no culpable de los cargos en su contra y señala que la policía no le ha presentado cargos por la muerte de Cash.

Agrega que él no ha podido examinar la evidencia en contra de su cliente, ya que el estado no ha sometido el caso formalmente con el fiscal del distrito del condado Dallas. Algo que dice es común, ya que el estado querrá asegurarse de tener la mayor evidencia. Por eso rechazo lo que llama un juicio en los medios en contra de su cliente.