Más de 1700 familias al día reciben comida gratis en un centro de Dallas

Muchos han perdido sus trabajos, no les alcanza el dinero y aquí sin ningún requisito pueden llevar comida a la casa.

“Debido al Covid me dieron lay-off hace seis meses, y pues mi esposa cuida al niño y no tenemos otro income” nos explica.

Esto es una ayuda increíble para su familia dice, porque no consigue trabajo y el beneficio por desempleo no es suficiente y por eso cree hay tanta gente en el centro.

No importa donde viva, no debe registrarse, no le pedirán identificación o recibo de servicio, sol deberá llenar una planilla.