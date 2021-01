“Los precios son exorbitantes, se aprovechan” preocupación por nueva orden para ingresar a EEUU y el costo de las pruebas en el extranjero

De no llevar una prueba a la hora de viajar no lo dejarán abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos. Esta orden aplica a todos los pasajeros mayores de 2 años de edad y aunque se haya puesto la vacuna debe presentar la prueba.

-¿Si no tengo una prueba y no me dejan viajar, me darán una nueva fecha de vuelo o perderé mi dinero?