Los Hispanos son quienes más padecen problemas de salud mental durante la pandemia

Sin embargo, también esta el lado negativo y estas son las familias que no logran controlar sus sentimientos de estrés y depresión porque de acuerdo a ella, durante los cambios provocados luego de los brotes del coronavirus no saben como buscar ayuda porque en esos hogares es “en donde no hay atención, donde no hay conocimiento de autoridad, a donde acudir, que hacer, he ahí el problema, explica”