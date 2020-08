La ciudad de Dallas contará pronto con un hotel para atender a pacientes con coronavirus

Elba García, comisionada por el distrito 4 dijo que este será un servicio exclusivo para personas contagiadas que no tengan síntomas severos, que no necesiten atención médica y que por alguna razón no pueden hacer la cuarentena en su casa, ya sea porque viven con familiares que padecen una condición de salud preexistentes y para las cuales contraer el virus sería peligroso.