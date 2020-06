Imparables los contagios por el Coronavirus en Texas, a días de la conmemoración de otro aniversario de la Independencia de los EEUU

Spirit in the Sky es el evento que organiza para este año el área de Parques y recreación de la ciudad de Allen . Le denominan un tributo pirotécnico de 25 minutos, para la comunidad, en la esquina de W. Exchange Parkway y N. Watters Road, viernes 3 de Julio a las 9:30 PM. El encendido de juegos prirotécnicos podrá ser admirado en un radio de una milla.

La ciudad de Southlake invita al público a disfrutar de: “ Stars and Stripes ” . El 3 de Julio publicarán en redes sociales un video conmemorativo y el despliegue de juegos pirotécnicos se realizará a las 9:30 PM en el Parque Bicentennial, el cual no estará abierto al público.

La ciudad de The Colony canceló su festival: Liberty By The Lake, pero mantiene su espectáculo de pirotecnia en The Colony Five Star Complex, 4100 Blair Oaks, 4 de Julio, 9:30 PM. Usted podrá disfrutarlo seguro, desde la comodidad de su vehículo; Los estacionamientos abren a partir de las 8;30 PM.