“Hice lo que tenía que hacer”: dice enfermera que salvó a un niño de ahogarse en una piscina en Mansfield

MANSFIELD, Texas. - Jessica Villarreal, una enfermera con 15 años de experiencia, no cree ser una heroína, pero sus acciones sí que nos recuerdan que no falta tener capa para sentirse invencible. Ella prefiere el perfil bajo y no espera los aplausos, dice que lo único que siente es amor por su profesión . “Hice lo que tenía que hacer,” comenta.

Después de cinco minutos que dice Jessica se hicieron eternos, Grayson volvió a retomar el pulso y abrió los ojos. La madre del pequeño dijo que esta enfermera fue como un ángel que les cayó del cielo. “Cuando hablé con ella (la madre) me dio las gracias y me dijo que me debía su vida. Le dije no me debes nada, yo tuve la habilidad de ayudarlo,” comentó.