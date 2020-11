“Hermano te quiero mucho, todos los días pienso en ti”: perdió a su hermano por coronavirus y quiere que la gente aprenda de su experiencia

DALLAS, Texas . - Hace cuatro semanas Raúl Sanchez de 58 años perdió la batalla en contra del coronavirus , su familia ahora llora su partida, pero aseguran les dejó una gran enseñanza. Las fiestas de fin de año no serán las mismas para la familia Sánchez, este Día de Acción de Gracias celebrarán su recuerdo de forma sana.

Salvador asegura es momento de tomar conciencia y seguir las recomendaciones de las autoridades para tratar de detener la propagación del virus. Él quiere que la historia de su hermano se conozca para que la comunidad entienda que el virus no es un juego.

“A las personas que no toman las precauciones, que piensan que no es cierto, que a ellos no les va a pasar espero que aprendan de las experiencias de los demás y que se proteja ellos y a sus familiares especialmente” dijo.