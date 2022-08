Graban a gatos monteses jugando en campo de golf en Texas

"Los gatos monteses se encuentran en todo el norte de Texas. Pero no queremos que se sientan tan cómodos con los humanos como para pasar el rato regularmente donde se supone que los animales salvajes no deben estar. Todavía queremos asegurarnos de que tengan un miedo saludable a las personas, y no queremos ellos haciendo una guarida en el patio de alguien". dijo Richter.