Eventos para disfrutar el Día de la Independencia de los Estados Unidos

3 de julio







Addison

Addison Kaboom Town!

Fuegos artificiales y otras actividades.

addisonkaboomtown.com

Arlington

Light Up Arlington

Fuegos artificiales, concierto y más.

lightuparlington.com

Los Texas Rangers

Después del partido habrá fuegos artificiales.

La entrada para este evento es solo siete dólares y cuatro centavos. Uno puede compara sus boletos en TexasRangers.com/1776

Dallas

Red, White & Boom On the Bridge

Música, ' food truck' o camión de comida, fuegos artificiales.

kluv.radio.com/events/red-white-boom-0

Farmers Branch

Independence Day Celebration

fuegos artificiales, música, y más.

www.farmersbranch.info/638/Independence-Day-Celebration

Fort Worth

Fort Worth Botanical Garden's Concerts in the Garden

Día de campo familiar y fuegos artificiales

www.fwsymphony.org/concerts/concerts.asp?concert=682

Frisco

Frisco Freedom Fest

Exposición infantil, festival de comida, partido de fútbol del FC Dallas, fuegos artificiales y más

friscofreedomfest.org

Granbury

Old-Fashioned 4th of July Celebration

Comida, manualidades, exhibición de autos clásicos, y fuegos artificiales.

www.visitgranbury.com/event/45th-annual-old-fashioned-4th-of-july-celebration/11165/

Joshua

Independence Day Celebration

www.joshuachamber.com/calendar/independence-day-celebration-158

Lewisville

Sounds of Red, White & Lewisville

Fuegos artificiales y música en vivo.

www.visitlewisville.com/Home/Components/Calendar/Event/32039/974?curm=7&cury=2019

Mansfield

Rockin' 4th of July

Rock ‘n roll, recreation and rockets

www.mansfieldtexas.gov/rockin-4th-of-july

Roanoke,

Roanoke's 3rd Rocks

Fuegos artificiales y música en vivo.

www.roanoketexas.com/250/Roanokes-3rd-of-July

Sachse

Red, White and Blue Blast

Música, comida, fuegos artificiales y más en el parque Heritage.

www.cityofsachse.com/367/Red-White-and-Blue-Blast

Scurry

Scurry Freedom Fest

Exposición de coches, música en vivo y fuegos artificiales.

www.facebook.com/Scurry-Freedom-Fest-435532176621607/

Southlake,

Stars and Stripes Festival

Comida y y fuegos artificiales.

www.visitsouthlaketexas.com/296/Stars-Stripes-2019

Waxahachie

Crape Myrtle Festival

Desfile y fuegos artificiales.

www.waxahachiecvb.com/events/2019/crape-myrtle-fes

4 de julio

Anna

Espectáculo de fuegos artificiales en el estadio Anna Coyote

www.greaterannachamber.com/annual-events/anna-texas-fireworks/

Arlington

Arlington Fourth of July Association Parade

arlington4th.org

Bedford,

Bedford 4th FEST

Fuegos artificiales, conciertos y diversión familiar.

www.bedfordtx.gov/CivicAlerts.aspx?AID=238

Burleson,

Independence Day Celebration

Concierto gratuito y fuegos artificiales.

www.burlesontx.com/1780/4th-of-July-Celebration

Burleson Fourth of July parade

www.burlesonlions.org/

Canton

Chamber of Commerce 4th of July parade and fireworks show

Desfile: www.visitcantontx.com/events/2016/7/4/july-4th-parade-firework-show

Fuegos artificiales: www.visitcantontx.com/events/2017/7/4/4th-of-july-firework-show

Celebrate Coppell parade

www.celebratecoppell.com/activities/parade-down-parkway/

Dallas,

Fair Park Fourth

Fuegos artificiales, música en vivo, atracciones, entradas a museos con descuento y diversión familiar

fairpark.org/index.php/en/2016-07-24-23-53-58/fair-park-fourth

Denton

4th of July in Denton

Desfile Yankee Doodle, 4th of July Family Fun Jubilee, fuegos artificiales, y otros eventos

https://www.discoverdenton.com/original-event/4th-july-denton/?instance_id=232192

DeSoto/Lancaster,

Old Fashioned Fourth Fireworks Celebration

www.desototexas.gov/333/July-4th-Fireworks-Celebration

Duncanville

Independence Day Celebration

Desfile, comida, música en vivo y fuegos artificiales.

www.duncanville.com/duncanville-2019-independence-day-parade-celebration

Farmersville

Sparks of Freedom Fireworks

www.facebook.com/events/2788666097816856/

Flower Mound

Town of Flower Mound Independence Fest

Desfile, fuegos artificiales, concierto de Bret Michaels, exhibición de autos antiguos y más.

www.flower-mound.com/731/Independence-Fest

Fort Worth

Fort Worth

Fort Worth's Fourth

Diversión en el río, música en vivo, fuegos artificiales y más.

fortworthsfourth.com

Frisco

Garland,

Firewheel Town Center's Star-Spangled Spectacular

Actividades para toda la familia, comida, entretenimiento en vivo, fuegos artificiales.

www.visitgarlandtx.com/events/2019/patriotic-family-fun-music-and-fireworks-at-firewheel-town-centers-star-spangled-spectacular

Grand Prairie

Long Stars and Stripes Celebration

Carreras, diversión familiar, música y fuegos artificiales.

www.lonestarpark.com/events/lone-stars-stripes-celebration/

Granbury

Grapevine

Fuegos artificales

https://www.grapevinetexasusa.com/summerblast/july-fourth/

Haltom City

Northeast Tarrant County's Annual Family 4th Celebration

Espectáculo de fuegos artificiales para North Richland Hills, Haltom City y Richland Hills

www.haltomcitytx.com/community-projects-news-events/2603-northeast-tarrant-county-family-4th-july-4-2018

Hurst

Hurst Stars and Stripes

Diversión familiar, música en vivo y fuegos artificiales.

https://www.hursttx.gov/Home/Components/Calendar/Event/10532/112?curm=7&cury=2019

Irving

Independence Day Parade and Fireworks Show

Fuegos artificiales, desfile, música en vivo y más.

cityofirving.org/1289/Independence-Day-Celebration

Lake Cities

Lake Cities 4th of July

Desfile, carnaval, fuegos artificiales para Lake Dallas, Corinth, Hickory Creek y Shady Shores

www.lakedallas.com/210/Lake-Cities-4th-of-July

Lancaster/DeSoto

McKinney

Red, White and Boom

Fuegos artificiales, música en vivo, exhibición de autos y más.

www.mckinneytexas.org/830/Red-White-and-BOOM

Mesquite

Fireworks Extravaganza at Devil's Bowl Speedway

Carreras y fuegos artificiales.

devilsbowl.com/2019/04/05/saturday-july-6th-2019-weekly-championship-series/

Park Cities

Desfile Fourth of July

www.uptexas.org/news-events/2019/july-4-2019-event-details

Plano

All American 4th of July Fireworks

Fuegos artificiales y musica

www.plano.gov/2848/All-American-Fourth-Fireworks

Plano Symphonic Orchestra "Patriotic Pops Concert"

planosymphony.org/event/patriotic-pops-2019/

Richardson,

Family 4th Celebration

Fuegos artificiales, juegos de carnaval y más.

www.cor.net/departments/parks-recreation/community-events/family-4th-celebration

Rockwall

Fuegos artificiales en el parque Myers

playrockwall.com/program/july-4th-fireworks-show-live-music/

Rowlett

Fireworks on Main

Fuegos artificiales, música en vivo, diversión familiar y más.

www.ci.rowlett.tx.us/780/Fireworks-on-Main

The Colony

Liberty by the Lake

Diversión familiar, comida, entretenimiento en vivo, 5K y 10K, fuegos artificiales y más.

www.thecolonytx.gov/609/Liberty-By-The-Lake

Trophy Club

Independence Day Celebration

5K, desfile, fuegos artificiales y más.

www.trophyclub.org/Calendar.aspx?EID=268

Waxahachie

