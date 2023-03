Denuncian a estafadores que estarían vendiendo licencias de conducir falsas por internet

Recientemente vio una publicación en Facebook donde le ofrecían la posibilidad de obtener una Licencia de Conducir aún cuando el estado de Texas no permite que una persona indocumentada lo haga, el lo sabe por eso prefirió no hacer el trato

"Si me para un policía solo me van a dar un ticket pero si le presento una licencia “chueca” me va a llevar a hasta la cárcel reflexionó Alvarado