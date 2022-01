"Es una idea bastante ridícula”: Médicos alertan sobre peligros de contagiarse de Covid 19 de manera intencional

- Contagiarse de omicron no es solo una gripe fuerte: no se conoce con exactitud que podria causar en cada persona

- Podría sufrir efectos prolongados: los médicos reportan que algunas personas que se contagiaron desde el inicio de la pandemia aun padecen secuelas

-Podría contagiar a niños: si bien los menores tienen mejor inmunidad ante el coronavirus, tambien pueden enfrentar síntomas graves

- Podría saturar el sistema de salud: si la mayoria pensara que es mejor contagiarse ahora, no se puede controlar quienes deben ser hospitalizados y reduce a los médicos la posibilidad de atender otras enfermedades

-No desafiar a la madre naturaleza: Los médicos no recomiendan hacerlo porque la enfermedad es nueva y se aprenden día a día de sus efectos