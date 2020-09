El condado Tarrant lanza programa piloto de pruebas de coronavirus en casa

TEXAS, - La prueba en casa surge como una alternativa para cubrir a un grupo de la población que no tiene acceso a pruebas de coronavirus , bien sea por la distancia de los centros, horarios inaccesibles o falta de citas.

Explicó el Director de Salud del Condado Tarrant, Vinny Taneja, que puede que las personas no se practiquen la prueba correctamente y por ende los resultados no sean confiables, o que por otro lado decidan no hacérselas.