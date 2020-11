El Banco de Alimentos del Norte de Texas realiza su más grande distribución de despensas en Dallas

NTFB planea entregar más de medio millón de libras de comida a: 8,500 familias del área, en la quinta distribución masiva de despensas que se realiza en el Parque de la Feria desde el brote de la pandemia del coronavirus en el Norte de Texas. En esta ocasión cuenta con el apoyo de Fair Park First, Spectra, In the City for Good, MWL Cares, The Big Good y la Fundación Gary Patterson.