Crece inconformidad por escasez de citas, falta de pasaporte y matrículas en el consulado de México en Dallas

DALLAS, Texas .- Crece la inconformidad de mexicanos que finalmente pudieron conseguir una cita en el consulado mexicano en Dallas , pero que al acudir a esa oficina salen con las manos vacías porque no les pudieron hacer el pasaporte o la matrícula consular.

Aceneth Lara, seguidora de Noticias 23 en Facebook, dice: “ tenía mi cita para el 19 de este mes y, se entiende que por el clima, las reagendaron y según me tocó ayer 25. Luego que llegué, el señor que estaba atendiendo en la puerta, de una manera muy grosera y déspota, me dijo que tenía que haber checado mi email puesto que las citas las habían reagendado otra vez por falta de material, y eso hasta cierto punto se entiende y fue mi error no checar el email.