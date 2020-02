Conozca sus derechos como votante para esta temporada electoral

· Si no posee una de las siete (7) formas de identificación aprobadas con fotografía, que, si usted es menor de 70 años, no haya vencido más de cuatro años antes, y puede obtener razonablemente una de estas formas de identificación.

· Si posee una de las siete formas de identificación aprobadas con fotografía, que, si usted es menor de 70 años, no haya vencido más de cuatro años antes de presentarla, pero no la llevo a la casilla electoral.

· No posee una de las siete formas de identificación aprobadas con fotografía, que, si usted es menor de 70 años de edad, no haya vencido más de cuatro años antes, y de otra manera no podría razonablemente obtener una, pero no llevo una forma de identificación adicional a la casilla electoral y (2) el derecho a presentar una de las formas de identificación aprobadas con fotografía, que, si usted es menor de 70 años de edad, no haya vencido más de cuatro años antes.