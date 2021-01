Condados están haciendo difícil que muchos ancianos se inscriban para recibir la vacuna contra el coronavirus

¿La razón? los departamentos de salud de los diferentes condados los están forzando a hacer la inscripción en línea, cuando muchas de esas personas no tienen acceso a la internet o no la manejan.

Si un residente no tiene computadora, tiene la opción de ir a una biblioteca pública donde ofrecen internet gratis. Claro, si tiene carro, maneja o tiene acceso al transporte público.

Jheison Romain, asesor del juez del condado Dallas, nos dijo que, “si algún familiar escucha sobre la página puede ayudar a un ser querido, que no tenga acceso a la internet o no la manejen muy bien, a inscribirse en la lista de espera para recibir la vacuna. Simplemente no tenemos el personal necesario para recibir todas esas llamadas”.