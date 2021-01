Clínicas que sirven a comunidades de bajos recursos se quedan sin vacunas contra el Covid-19

Han vacunado hasta ahora a 8 mil 200 personas contra el coronavirus y la demanda no para.

Cesar García es director de Value Base Care, una organización que trabaja directamente con la red de clínicas MD y dijo que, “ tenemos una lista de espera en la que la gente se estaba registrando para luego nosotros llamarles y agendarles una cita”.

Las pocas clínicas que están en el sur de Dallas, un área fuertemente golpeada por la pandemia, se están quedando sin vacunas contra el covid-19 o ya no tienen.

¿Llegará la vacuna otra vez a las comunidades más golpeadas por el coronavirus? ¿cuándo ocurrirá? ¿cuánto se tardará? no se sabe.

Pero los doctores no tienen vacunas suficientes y este lunes el gobernador de Texas anunció que el estado cambió de estrategia para distribuirlas.

El problema es que no todos tienen los medios para llegar a esos mega centros.

García dijo que muchos de los pacientes de las clínicas MD Family son personas mayores de edad a quienes sus hijos o familiares llevan a las clínicas, bien sea porque ellos no tienen auto, no saben manejar o ya no pueden hacerlo.