Cancelan eventos debido al pronóstico de este fin de semana

Una línea de tormentas se desarrolla sobre el Norte de Texas por la madrugada por cual razón algunas organizaciones han cancelado sus eventos.

Easter in the Park

North Park

200 East Dove Road, Southlake, Texas 76092

9 a.m. - mediodía

Aunque todas las actividades de Pascua el sábado han sido canceladas, la caza de huevos programada para el domingo continua. Organizadores continúan monitoreando el tiempo y harán un anuncio final sobre la caza de huevos a las 7 a.m. del sábado.



2019 NRH Easter in the Park

Green Valley Community Park

7701 Smithfield Road, North Richland Hills, Texas 76182

10 a.m. – mediodía

Aunque North Richland Hills ha cancelado su evento informaron que entre las próximas semanas se llevará a cabo el evento “Pop up Egg Hunts”.

El evento “Pop up Egg Hunts” esta programado para el 16 de abril en varios parques de North Richland Hills.

Easter Egg Hound Hunt

9 a.m. – 10 a.m.

Oak Point Park and Nature Preserve

5901 Los Rios Blvd., Plano, TX 75074