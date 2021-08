Aunque no los vea, decenas de migrantes siguen llegando al Norte de Texas

DALLAS, Texas. - El drama que se vive en la frontera con México es un fenómeno que está dejando cifras récord, un conflicto que sigue teniendo impacto en áreas como el Norte de Texas. Ni la llegada de migrantes se ha detenido, ni el trabajo de autoridades federales, locales y organizaciones no lucrativas ha cesado para reubicar a quienes llegan a los Estados Unidos buscando un mejor porvenir. Una de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con el proceso de reubicación y reunificación familiar es la comunidad religiosa “Faith for Dallas”.