Estos artistas se presentarán en la Feria Estatal de Texas

También se presentarán Trace Adkins; Ashanti; Preservation Hall Jazz Band; Kraig Parker; Jackopierce; Vandoliers; Jamestown Revival; Lucinda Williams; Le Freak; Jason Boland & The Stragglers; Fitz & The Tantrums; Night Ranger; Girl Named Tom; Resurrection; 360 Band Regio; Brave Combo; The Powell Brothers; Petterson Brothers Band; Trevor Douglas; Rob Roy Parnell; Squeezebox Bandits; Beatlegras; The 40 Acre Mule; Clay Melton; Retrophonics; Rathmore; Hannah Kirby; Ron Lawrence & Sazarac Jazz; No Rehersal; Jon Christopher Davis; y Joe B. Project IV.