Abren sitio de pruebas de coronavirus por medio de saliva en la ciudad de Frisco

Estas pruebas gratuitas realizadas a través de saliva se ofrecerán de lunes a sábado de 8 a.m. a 2 p.m.

"No se requieren honorarios ni seguros, y no es necesario ser residente de Frisco. Cualquiera es bienvenido; sin embargo, los participantes deben registrarse en línea para reservar un horario", dijo el jefe del Departamento de Bomberos, Jake Owen.

Se recomienda a las personas interesadas que no coman, no beban y no usen enjuague bucal 20 minutos antes de realizarse la prueba.