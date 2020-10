36% de los texanos ha postergado las consultas de salud por el Covid-19

Otro aspecto que se desprende del análisis es que hay quienes piensan que lo peor sobre la pandemia no ha pasado, pero esto se traduce en una preocupación para menos de la mitad de los texanos.

El estudio indica que algunas de las evaluaciones de salud preventiva que se han postergado son las mamografía, vacunación infantil y visitas médicas por condiciones crónicas como la diabetes. La pérdida del poder adquisitivo es una de las razones que ha llevado a que muchos no puedan cumplir con las citas médicas.

De hecho, la encuesta revela que cerca de 1 de cada 3 texanos menores de 65 años no tiene seguro de salud y 8%, también por debajo de los 65 años, reportó haberse quedado sin seguro en algún punto de la pandemia.

Esto nos llevaría a pensar en el recurso de la tecnología. Millones de personas actualmente están trabajando o estudiando desde casa a través de internet. Sin embargo, el panorama no es igual para todos.

Esta investigación de la Fundación Episcopal de Salud (EHF) arrojó que 22% de los texanos no tienen acceso a los servicios médicos vía digital (telemedicina), porque no tienen un computador, un teléfono con internet, o porque no saben cómo hablar con un médico utilizando las herramientas digitales.