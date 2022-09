Al menos 36 víctimas deja violencia en todo Chicago, 7 de ellas muertas

Aproximadamente a las 3:58 a.m. del 24 de septiembre, un hombre de 30 años fue descubierto muerto en la calle 2400 de W. Ogden con heridas de bala en el pecho por lo que fue declarado muerto en la escena. No hay más detalles disponibles en este momento y no hay nadie en custodia. Los detectives del Área 4 están investigando.