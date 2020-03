"Totalmente inaceptable": La alcaldesa de Chicago habla sobre las líneas largas en el aeropuerto O'Hare

"No solo está creando un desastre, no solo está creando una circunstancia peligrosa que amenaza al público, sino que corre el riesgo de causar enfermedades graves y la muerte".



Lightfoot se dirigió a la administración de Trump en la conferencia de prensa el domingo enfatizando que "si no escuchas y no nos traes primero en el viaje, donde podemos darte una opinión constructiva sobre cómo esas directivas realmente se desarrollarán en a nivel local, verás más desastres como anoche que son responsabilidad exclusiva del gobierno federal de no escuchar ".