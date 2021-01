Regresa a refugiarse en una iglesia una madre de Chicago con orden de deportación

CHICAGO, Illinois.- Francisca Lino ha regresado a la Iglesia Unida Adalberto por consejo de su abogado Chris Bergin, ante el peligro de que agentes de ICE decidan hacer efectiva la orden de deportación en su contra.

En un comunicado, la madre y su familia aseguran que se trata de “un revés desalentador después de una celebración tan breve” por el regreso de la mujer a su hogar. “Francisca y su familia, naturalmente, están muy molestos” y le piden a los medios que se abstengan de comunicarse con ellos hasta una conferencia de prensa que darán mañana miércoles.

La Campaña The Right 2 Family reitera su demanda de que el presidente Joe Biden cumpla la promesa del exmandatario Barack Obama ahora, porque demasiadas familias viven con miedo al igual que Francisca.

“Debe aprobarse una ley federal que proteja a todas nuestras familias y traiga a casa a 2 millones de deportados. Francisca Lino y la Campaña The Right 2 Family piden a Joe Biden y al Partido Demócrata que apoyen y aprueben inmediatamente la Ley The Right 2 Family que será presentada en la Cámara de Representantes por el congresista Bobby Rush.