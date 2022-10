Septiembre 11: cuadra 1300 al norte de la Avenida Paulina. 3:30 a.m.

Septiembre 18: cuadra 1200 al norte de Avenida Ashland. 3:30 a.m.

Septiembre 25: cuadra 1200 al norte de Avenida Ashland. 4:05 a.m.

Octubre 16: cuadra 1200 al norte de Avenida Ashland. 3:47 a.m.

Octubre 23: cuadra 1200 al norte de Avenida Ashland. 2:15 a.m.