Favorece un dictamen a un párroco de Chicago acusado de abuso sexual infantil

“Después de una evaluación exhaustiva, el DCFS ha determinado que el informe es 'infundado'. Esto significa que no se encontró evidencia creíble de abuso o negligencia infantil durante esta investigación y que su nombre no se incluirá como perpetrador de abuso o negligencia infantil en el Registro Central del Estado. Esto no significa necesariamente que no haya ocurrido un incidente. Es posible que haya ocurrido un incidente, pero la evidencia no alcanzó el nivel requerido para indicar abuso o negligencia según lo dicta la ley estatal y la regla administrativa del DCFS ".