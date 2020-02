Patricia Blagojevich: lo que debes saber sobre la esposa de Rod Blagojevich

Si bien no se esperaba que el ex gobernador fuera liberado hasta 2024, Trump aprobó su conmutación con la ayuda de la esposa de Blagojevich, Patricia "Patti" Blagojevich. ¿Cual ha sido el papel de Patti Blagojevich durante estos 8 años? Y ¿como ayudo a su esposo a salir de la carcel?

3.) Patti Blagojevich apareció en el reality show de televisión "I'm a Celebrity...get me out of here!" (Soy una celebridad ... ¡Sácame de aquí!)