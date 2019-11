‘No se trata de ver los fracasos, se trata de correr el riesgo’: Ganadora de beca de MANÁ

Al principio Alysson no pensó que iba a conseguir la beca porque decía ‘pocas personas de 1000’, ella tenía la idea de que era como ganar la loteria. “Mi hermano, Wings Chipana de 27 años de edad, me llamó de inmediato cuando vio el comercial en Univision, y ese mismo dia solicité para la beca” , contó Alysson.

La ganadora también tiene algunas palabras de motivación para aquellos estudiantes que piensan que no es posible ganar las cual son, “no se trata de ver los fracasos, se trata de correr el riesgo” y “si dices que no puedes no vas a poder, ¿porque no intentarlo?“.